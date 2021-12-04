«Вчера у меня было затмение». Ян Непомнящий — о поражении в шестой партии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход седьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Соперники сыграли вничью. Белыми фигурами играл Непомнящий. Счёт стал 4:3 в пользу Карлсена.

«Тактика была такой же, как и в предыдущих партиях белыми – получить что-то в дебюте. У белых был небольшой перевес, но симметричная структура и контроль чёрных над линией е, плюс их план на партию сказались. А после моего 20-го хода ладьёй было полное равенство. Сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной.

Вчерашняя партия никак не сказалась на выборе дебюта. Необычно было сыграть две партии в один день. Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня было затмение. Я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Накануне в шестой партии, продолжавшейся 7 часов 45 минут и 136 ходов, Непомнящий чёрным цветом уступил Карлсену.

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