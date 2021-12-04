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Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов завоевали бронзу в двойках на этапе Кубка мира в Германии

Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов завоевали бронзу в двойках на этапе Кубка мира в Германии
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На третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия), завершились соревнования бобслеистов в двойках.

Два первых места заняли немецкие команды: победили Франческо Фридрих / Александр Шюллер, вторые – Йоханнес Лохнер / Кристофер Вебер. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали бронзовыми призёрами. До серебра им не хватило 0,03 секунды.

Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих / Александр Шюллер (Германия) – 1.49,96.
2. Йоханнес Лохнер / Кристофер Вебер (Германия) – 1.50,20.
3. Ростислав Гайтюкевич / Михаил Мордасов – 1.50,23…
19. Максим Андрианов / Илья Малых (оба экипажа – Россия) – 1.51,78.

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