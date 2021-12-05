Руслан Захаров завоевал бронзу на Кубке мира в масс-старте

4 декабря в Солт-Лейк-Сити (США) проходит третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в масс-старте.

Победу в забеге одержал представитель Бельгии Барт Свингс, который прошёл дистанцию за 7.25,42. Второе место занял датчанин Виктор Халд Торуп. Он прошёл дистанцию за 7.26,11. Замкнул тройку призёров представитель России Руслан Захаров, который прошёл дистанцию за 7,27.04.

Ещё один представитель России Данила Семериков занял 15-е место, показав время 7.34,85. Белорус Егор Доморацкий финишировал последним. Он прошёл дистанцию за 8.19,32.

Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

Барт Свингс (Бельгия) – 7.25,42 Виктор Халд Торуп (Дания) – 7.26,11 Руслан Захаров (Россия) — 7,27.04

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15. Егор Доморацкий (Россия) 8.19,32