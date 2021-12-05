Голикова и Фаткулина стали призёрами Кубка мира в США на дистанции 500 метров

В Солт-Лейк-Сити (США) 4 декабря продолжился американский этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина вошли в тройку лучших.

Во втором старте на дистанции 500 метров Голикова заняла второе место (36,786), уступив польской спортсменке Анжелике Войчик всего 0,01 секунды. Фаткулина (36,937) заняла третье место. Россиянка Дарья Качанова, показавшая результат 36,986, по итогам забега заняла пятое место.

Во вчерашнем забеге на 500 метров Голикова также была второй, Фаткулина и Качанова финишировали на 5-м и 10-м местах соответственно.

Кубок мира. Женщины. 500 м.

Анжелика Войчик (Польша) – 36,775 Ангелина Голикова (Россия) – 36,786 Ольга Фаткулина (Россия) – 36,937…

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5. Дарья Качанова (Россия) – 36,986