Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира в гонке преследования
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Солт-Лейк-Сити (США) завершился третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в гонке преследования среди женщин.
Первое место заняли представительницы Канады Валерие Мальтийс, Ивание Блонден и Изабелла Вайдеманн, которые прошли дистанцию за 2.52,412. На втором месте финишировала команда Нидерландов, которую представляли Ирэн Схоутен, Мелисста Вейфье и Ирэн Вюст. Их время составило 2.52,692. Замкнули тройку призёров россиянки Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова, которые показали время 2.56,220.
Представительницы Беларуси Марина Зуева, Анна Нифантава и Екатерина Слоева заняли шестое место, пройдя дистанцию за 2.58,601.
Ранее россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина вошли в тройку лучших на дистанции 500 метров.
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