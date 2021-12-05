Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира в гонке преследования

Солт-Лейк-Сити (США) завершился третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в гонке преследования среди женщин.

Первое место заняли представительницы Канады Валерие Мальтийс, Ивание Блонден и Изабелла Вайдеманн, которые прошли дистанцию за 2.52,412. На втором месте финишировала команда Нидерландов, которую представляли Ирэн Схоутен, Мелисста Вейфье и Ирэн Вюст. Их время составило 2.52,692. Замкнули тройку призёров россиянки Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова, которые показали время 2.56,220.

Представительницы Беларуси Марина Зуева, Анна Нифантава и Екатерина Слоева заняли шестое место, пройдя дистанцию за 2.58,601.

Ранее россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина вошли в тройку лучших на дистанции 500 метров.