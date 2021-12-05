Поткин — о Непомнящем: у нас будет ещё много шансов для ответного гола

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал результат седьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия закончилась ничьей, текущий счёт — 4:3. Также Поткин ответил на вопрос о шестой партии, которая стала рекордной по продолжительности — 7 часов и 45 минут.
«Шестая партия закончилась за полночь, и конечно, это внесло коррективы в привычный режим дня. Во время подготовки к матчу мы были готовы, что такие длинные партии будут случаться. У Яна достаточно сил, чтобы продолжать полноценную борьбу в следующей партии.
Ян – универсальный шахматист, готов играть максимально агрессивно, если позиция потребует. Многое зависит и от стратегии соперника. Магнус не играет здесь вариант Дракона, а отстаивается в классической испанской партии.
Половина матча позади, и сейчас многое решается непосредственно в противостоянии за шахматной доской. У нас ещё будет много шансов для ответного гола», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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