«Тюмень» вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу

Футболисты «Тюмени» с максимальным результатом завершили выступление в группе А Элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу и вышли в «Финал четырёх».

В матче третьего тура на своей площадке «Тюмень» обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 3:2. Ранее российский клуб оказался сильнее французского «Аньер – Вильнёва» (5:2) и белорусского «Витэна» (3:2).



В матче с «Кайратом» в составе «Тюмени» дубль оформил Бруно Таффи (27-я и 35-я минуты), один мяч забил Йован Лазаревич (37). Все мячи «Тюмень» забила после перерыва, отвечая на гол «Кайрата» в первом тайме.

«Финал четырёх» пройдёт в конце апреля 2022 года.



Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд

Группа А. Третий тур



«Тюмень» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан) – 3:2 (0:1).



«Витэн» (Беларусь) — «Аньер – Вильнёв» (Франция) – 5:10 (1:5).