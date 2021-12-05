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«Тюмень» вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу

«Тюмень» вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу
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Футболисты «Тюмени» с максимальным результатом завершили выступление в группе А Элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу и вышли в «Финал четырёх».

В матче третьего тура на своей площадке «Тюмень» обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 3:2. Ранее российский клуб оказался сильнее французского «Аньер – Вильнёва» (5:2) и белорусского «Витэна» (3:2).

В матче с «Кайратом» в составе «Тюмени» дубль оформил Бруно Таффи (27-я и 35-я минуты), один мяч забил Йован Лазаревич (37). Все мячи «Тюмень» забила после перерыва, отвечая на гол «Кайрата» в первом тайме.

«Финал четырёх» пройдёт в конце апреля 2022 года.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд
Группа А. Третий тур

«Тюмень» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан) – 3:2 (0:1).

«Витэн» (Беларусь) — «Аньер – Вильнёв» (Франция) – 5:10 (1:5).

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