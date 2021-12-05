Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону

Завершилась восьмая партия матча за мировую шахматную корону. Россиянин Ян Непомнящий уступил чемпиону мира из Норвегии Магнусу Карлсену.



Первые пять партий соперники завершили ничьими. 3 декабря Карлсен обыграл претендента на титул из России. Затем они вновь сыграли вничью. После второй победы Карлсена счёт в матче стал 5:3.



Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.



Следующая, девятая партия состоится 7 декабря. Далее партии будут проходить 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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