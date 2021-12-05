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Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за мировую шахматную корону
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Завершилась восьмая партия матча за мировую шахматную корону. Россиянин Ян Непомнящий уступил чемпиону мира из Норвегии Магнусу Карлсену.

Первые пять партий соперники завершили ничьими. 3 декабря Карлсен обыграл претендента на титул из России. Затем они вновь сыграли вничью. После второй победы Карлсена счёт в матче стал 5:3.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Следующая, девятая партия состоится 7 декабря. Далее партии будут проходить 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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