Шипов оценил силу Карлсена в сравнении с великими шахматистами прошлых лет

Российский тренер, шахматист, комментатор Сергей Шипов поделился мнением о силе действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.



«Конечно, не любой современный гроссмейстер явно сильнее шахматистов далёкого прошлого. Гроссмейстеры бывают совершенно разные. Но, скажем так, достаточно сильный гроссмейстер станет чемпионом мира, если его перенести в далёкое прошлое, с большой-большой вероятностью. Ну а самые сильные гроссмейстеры на сто процентов играют сильнее шахматистов прошлого. Они не просто больше знают, но и играют сильнее, и я в этом абсолютно убеждён. Развитие шахмат происходит неуклонно, и на арене появляются всё более и более сильные шахматисты. Если оперировать показателем в 100 лет, то разрыв в классе очевидный.



Карлсен и сейчас напоминает слона, который бежит по рисовому полю. А что бы происходило с нашими великими предшественниками 100 лет назад, если бы они встретили этого Магнуса! Он бы сеанс им давал и просто обыгрывал, к сожалению. Великий Капабланка, великий Алехин и великие другие шахматисты… Ну нереально бороться с этим монстром. Хорошо, что это не бокс», — сказал Шипов на YouTube-канале FIDE Chess.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».