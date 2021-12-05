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Карякин: Непомнящему пришло время атаковать, терять нечего, позади Москва

Карякин: Непомнящему пришло время атаковать, терять нечего, позади Москва
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в восьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 5:3 в пользу действующего чемпиона мира.

«Пришло время атаковать, терять уже нечего, позади Москва, как говорится. Нужно менять что-то в игре, может, что-то менять по дебютам, но это дискуссионный вопрос к тренерам. А главное — вернуть сильную игру и настроение. В выходной день имеет смысл не только шахматами заниматься, но и отвлечься: может, поплавать в море, покататься на верблюдах, сходить на экскурсию. Как-то сбить всю тенденцию и вернуться расслабленным.

Уверен, что у Яна есть козыри, он готовился полгода, есть большой тренерский штаб. Другое дело — Магнус тоже зря время не терял, у него есть свои контркозыри. Пока что он действует лучше Яна, это нужно признать, но не всё ещё потеряно», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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