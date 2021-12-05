Видеообзор 8-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

Восьмая партия матча за мировую шахматную корону, в которой белыми фигурами играл действующий чемпион мира Магнус Карлсен, завершилась победой норвежского гроссмейстера. Претендент из России Ян Непомнящий потерпел второе поражение и после восьми партий из 14 уступает Карлсену со счётом 3:5.



Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.



Завтра, 6 декабря, у гроссмейстеров выходной день. Следующая, девятая партия состоится 7 декабря. Далее партии будут проходить 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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