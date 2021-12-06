Конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в США
Поделиться
Российский конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро во втором старте на 500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Арефьев всего 0,006 секунду уступил победителю забега японцу Ватару Морисиге. Третье место занял канадец Лоран Дюбрёй.
Россиянин Виктор Муштаков упал и был дисквалифицирован, так как создал помеху японцу Тацуе Синаме.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Третий этап. Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины. 500 м. Дивизион «А»
1. Ватару Морисиге (Япония) – 33,997.
2. Артём Арефьев (Россия) – 34,003.
3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,053.
Дивизион «Б»
1. Джорлан Штольц (США) – 34,318…
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,375…
7. Павел Кулижников (Россия) – 34,528…
32. Виктор Лобас (Россия) – 35,400.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
00:02
- 5 декабря 2021
-
23:40
-
21:58
-
21:27
-
20:46
-
20:33
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
20:09
-
20:03
-
19:42
-
19:37
-
19:13
-
10:38
-
10:02
-
09:10
-
01:50
-
01:34
-
01:19
- 4 декабря 2021
-
20:56
-
20:35
-
19:17
-
19:08
-
18:05
-
17:44
-
17:25
-
12:53
-
12:20
-
11:19
-
09:30
-
05:11
-
04:10
-
02:29
Партнерский контент