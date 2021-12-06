Конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в США

Российский конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро во втором старте на 500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Арефьев всего 0,006 секунду уступил победителю забега японцу Ватару Морисиге. Третье место занял канадец Лоран Дюбрёй.

Россиянин Виктор Муштаков упал и был дисквалифицирован, так как создал помеху японцу Тацуе Синаме.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Третий этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины. 500 м. Дивизион «А»

1. Ватару Морисиге (Япония) – 33,997.

2. Артём Арефьев (Россия) – 34,003.

3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,053.

Дивизион «Б»

1. Джорлан Штольц (США) – 34,318…

3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,375…

7. Павел Кулижников (Россия) – 34,528…

32. Виктор Лобас (Россия) – 35,400.