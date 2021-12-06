Бодниева: второй тайм матча с Польшей нам не удался, это наша ошибка

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала победу своей команды в матче группового этапа чемпионата мира с командой Польши. Встреча закончилась со счётом 26:23. При этом россиянки после первой половины матча вели со счётом 16:10.
«Утратили контроль, наверное не смогли перестроиться. Хотя ничем нас Польша не удивила. Мы знали все вещи, которые они делают. Тем обиднее, что пропускали. В первом тайме я бы сказала, что сыграли действительно очень строго, но второй тайм не удался, мы его проиграли. Я думаю, что это наша ошибка, мы не смогли перестроиться. Я могу только порадоваться, что девчонки проявили характер», — сказала Бодниева после матча.
Ранее россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18, а 7 декабря встретятся со сборной Сербии.
На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные. Турнир проходит в четырёх городах — Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне.
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