Скоробогатченко: было очень важно не сломаться в сложный момент матча с Польшей

Правый полусредний сборной России Антонина Скоробогатченко прокомментировала победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Польши. Встреча закончилась со счётом 26:23. При этом россиянки после первой половины матча вели со счётом 16:10.
«В последние минуты матча, особенно с таким напряжённым счётом, особо не думаешь. В теле бешеный адреналин, и ты бежишь и делаешь что-то, не особо понимая. Мне кажется, у нас было именно так на последних минутах.
В первом тайме всё получалось. В защите перекрывали опасные дальние броски, в атаке играли спокойно, доводили моменты до верного. А вот вторая половина не очень получилась: небольшой провал в защите, потери в нападении… Но важно, что мы не пропустили больше, собрались, сделали выводы, отстояли, смогли забить и выиграть. Очень важно не сломаться в такой трудный момент», — цитирует Скоробогатченко пресс-служба Федерации гандбола России.
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