Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скоробогатченко: было очень важно не сломаться в сложный момент матча с Польшей

Скоробогатченко: было очень важно не сломаться в сложный момент матча с Польшей
Комментарии

Правый полусредний сборной России Антонина Скоробогатченко прокомментировала победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Польши. Встреча закончилась со счётом 26:23. При этом россиянки после первой половины матча вели со счётом 16:10.

«В последние минуты матча, особенно с таким напряжённым счётом, особо не думаешь. В теле бешеный адреналин, и ты бежишь и делаешь что-то, не особо понимая. Мне кажется, у нас было именно так на последних минутах.

В первом тайме всё получалось. В защите перекрывали опасные дальние броски, в атаке играли спокойно, доводили моменты до верного. А вот вторая половина не очень получилась: небольшой провал в защите, потери в нападении… Но важно, что мы не пропустили больше, собрались, сделали выводы, отстояли, смогли забить и выиграть. Очень важно не сломаться в такой трудный момент», — цитирует Скоробогатченко пресс-служба Федерации гандбола России.

Новость по теме
Бодниева: второй тайм матча с Польшей нам не удался, это наша ошибка
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021