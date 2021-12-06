Вратарь сборной Ирана по гандболу расплакалась — пропустила 41 гол, но стала игроком матча
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Вратарь женской сборной Ирана по гандболу Фатемех Халили Бехфаир расплакалась после того, как её признали лучшим игроком матча Иран – Норвегия.
Встреча прошла в рамках предварительного раунда чемпионата мира и завершилась со счётом 41:9 в пользу норвежек. В первые 30 минут матча Бехфаир сумела отразить семь бросков соперниц.
Публикация доступна в «твиттере» International Handball Federation. Права на видео принадлежат IHF.
«Я мечтала принять участие в чемпионате мира. Стать лучшим игроком матча – просто невероятно. Это так масштабно, я не могу описать, каково это. Я слежу за норвежскими девушками в «Инстаграме», всегда мечтала сыграть с ними, стоять рядом. Они очень добрый, достойные победители», — приводит слова Бехфаир VG.
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