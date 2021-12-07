Карлсен — Непомнящий, 9-я партия: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сегодня, 7 декабря, проведут девятую партию матча за мировую шахматную корону. Она начнётся в 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ФИДЕ.

Непомнящий сыграет белыми фигурами, Карлсен — чёрными.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России. после восьми партий из 14 уступает Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3:5.

Следующая, девятая партия состоится 8 декабря. Далее партии запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

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