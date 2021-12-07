Трансляцию олимпийской квалификации по кёрлингу отменили из-за рекламы секс-игрушек

Японский телеканал NHK решил отменить трансляцию первого матча сборной Японии по кёрлингу в рамках олимпийской квалификации в Нидерландах. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Изначально телеканал планировал показать все матчи сборной Японии в рамках квалификации, однако телевизионщики обнаружили на льду рекламу секс-игрушек и отменили трансляцию матча соотечественников с национальной командой США. Пока неизвестно, будет ли канал, который в настоящее время проводит проверку, транслировать квалификационные матчи Японии в дальнейшем или же придёт к выводу, что это нарушает японские правила в отношении контента, который можно демонстрировать на ТВ.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.