Трансляцию олимпийской квалификации по кёрлингу отменили из-за рекламы секс-игрушек
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Японский телеканал NHK решил отменить трансляцию первого матча сборной Японии по кёрлингу в рамках олимпийской квалификации в Нидерландах. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
Изначально телеканал планировал показать все матчи сборной Японии в рамках квалификации, однако телевизионщики обнаружили на льду рекламу секс-игрушек и отменили трансляцию матча соотечественников с национальной командой США. Пока неизвестно, будет ли канал, который в настоящее время проводит проверку, транслировать квалификационные матчи Японии в дальнейшем или же придёт к выводу, что это нарушает японские правила в отношении контента, который можно демонстрировать на ТВ.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
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