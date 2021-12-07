Сегодня, 7 декабря, состоится девятая партия матча на первенство мира по шахматам, в котором принимают участие действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и претендент россиянин Ян Непомнящий. Карлсен выиграл у Непомнящего уже две партии, не потерпев при этом ни одного поражения, и теперь счёт 5:3 в его пользу.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Сможет ли Ян Непомнящий выиграть хоть одну партию у Магнуса Карлсена?»
Пройти опрос можно по ссылке.
Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Далее партии запланированы на 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
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