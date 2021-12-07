Китайский снукерист Чжао Синьтун выиграл престижный турнир UK Championship

Финал престижного турнира по снукеру UK Championship получился весьма неожиданным. За рейтинговый титул боролись китаец Чжао Синьтун и бельгиец Люка Бресель. Впервые за всю историю турнира в матче за главный трофей встретились игроки, которые не входят в топ-16 (26-й и 40-й соответственно). В итоге финал завершился уверенной победой 24-летнего китайца по прозвищу Циклон. Первый рейтинговый титул Чжао Синьтун завоевал, победив в решающем матче со счётом 10:5.

Чжао Синьтун стал четвёртым игроком из-за пределов Великобритании, которому удалось выиграть титул UK Championship. Раньше это удавалось лишь китайцу Дин Цзюньхуэю (2005, 2009, 2019), австралийцу Нилу Робертсону (2013, 2015, 2020), а также ирландцу Пэтси Фэйгану (1977).