Китайский снукерист Чжао Синьтун выиграл престижный турнир UK Championship
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Финал престижного турнира по снукеру UK Championship получился весьма неожиданным. За рейтинговый титул боролись китаец Чжао Синьтун и бельгиец Люка Бресель. Впервые за всю историю турнира в матче за главный трофей встретились игроки, которые не входят в топ-16 (26-й и 40-й соответственно). В итоге финал завершился уверенной победой 24-летнего китайца по прозвищу Циклон. Первый рейтинговый титул Чжао Синьтун завоевал, победив в решающем матче со счётом 10:5.
Чжао Синьтун стал четвёртым игроком из-за пределов Великобритании, которому удалось выиграть титул UK Championship. Раньше это удавалось лишь китайцу Дин Цзюньхуэю (2005, 2009, 2019), австралийцу Нилу Робертсону (2013, 2015, 2020), а также ирландцу Пэтси Фэйгану (1977).
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