Непомнящий проиграл вторую партию подряд в матче с Карлсеном за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели девятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ). Она закончилась победой Карлсена на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой и восьмой Карлсен обыграл претендента на титул из России.

Следующая, 10-я партия состоится 8 декабря. Далее поединки запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

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