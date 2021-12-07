Карякин: Непомнящий зевает в каждой партии против Карлсена, абсолютно необъяснимые вещи

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 6:3 в пользу действующего чемпиона мира.

«Нельзя сказать, что до 26-го хода Ян мог выиграть, но он ставил проблемы Магнусу, в какой-то момент был лучше, но партия была ближе к ничьей. Защищающийся стороной был Карлсен и Непомнящий хорошо вёл партию. Потом произошёл зевок, который просто невозможно объяснить. Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет. Я очень удивлён и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи.

Понятное дело, что сейчас Карлсен — огромнейший фаворит, 90-95 процентов на его победу. Но Яну нужно сделать всё от него зависящее. Мы уже соскучились по хорошим и интересным шахматам. Нужно попробовать выиграть одну партию, может быть, появится надежда на сохранение матча», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».