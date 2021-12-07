Карлсен сравнялся с Непомнящим по личным встречам в классике. Он уступал только россиянину

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен лишил россиянина Яна Непомнящего статуса единственного игрока в мире, который обходит его в очных противостояниях в матчах с классическим контролем.

Это произошло в девятой партии матча за шахматную корону, где Карлсен обыграл Непомнящего. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

В данный момент счёт их личных встреч в классике – 4:4. Отметим, что до начала матча за звание чемпиона мира в Дубае (ОАЭ) счёт личных поединков гроссмейстеров в матчах с классическим контролем был 4:1 в пользу россиянина.

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