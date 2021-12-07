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Карлсен оценил фатальную ошибку Непомнящего в 9-й партии матча за шахматную корону

Карлсен оценил фатальную ошибку Непомнящего в 9-й партии матча за шахматную корону
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу в девятой партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

«Я был удивлён ошибкой соперника. Хотя мне казалось, что у меня нормальная позиция. Ход ферзь e1 для меня был шоком, потому что я понял, что потерял пешку, а не уравнял позицию. Но в целом позиция была всё равно ничейной.

Очень неожиданно, когда ты можешь выиграть фигуру просто так. Как сказал Ян, это просто какая-то неудача, особенно учитывая, что даже после ошибки нет никакого продолжения. Просто абсурдный ход.

Меня устраивает текущий счёт. Сегодня у меня была довольно сложная партия, но всё завершилось неожиданно хорошо. Все набранные очки одинаковы, но для меня всё зависит от качества партии. Заслужить победу после тяжёлой работы для меня более ценно, чем когда соперник просто ошибается», — сказал Карлсен на послематчевой пресс-конференции.

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