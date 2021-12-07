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«После зевка можно было сдаваться». Грищук — о поражении Непомнящего в девятой партии

«После зевка можно было сдаваться». Грищук — о поражении Непомнящего в девятой партии
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Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 6:3 в пользу действующего чемпиона мира.

«До зевка Ян не так плохо играл: боролся и пытался победить. В отличие от прошлой партии, где было чёрти что от начала до конца, сегодня Непомнящий действовал вполне прилично, с желанием и настроением. Партия шла к закономерной ничьей, но последовал грубейший зевок… После него можно сдаваться. Когда ушёл в комнату отдыха, конечно, все и всё понимали», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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«Просто абсурдный ход». Непомнящий опять загубил партию и сдался в чемпионском матче «Просто абсурдный ход». Непомнящий опять загубил партию и сдался в чемпионском матче
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