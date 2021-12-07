Яновский: после шестой партии Непомнящий оказался не совсем здоров, не смог остановиться

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал поражение Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 6:3 в пользу действующего чемпиона мира.

«Ян поменял дебют и в нём Магнус действовал не самым надёжным образом. В моменте, когда Карлсен пошёл А3, у Яна была перспективная линия и ход был бы в стиле Непомнящего, но он, в силу последних событий и разрушительной шестой партии, подсознательно хотел сыграть понадёжнее, сохранял инициативу, но сделал менее принципиальных ход. Ян продолжал создавать проблемы Магнусу, но ровно до того момента, как сделал самоубийственный ход. Если бы Яну удалось вернуть как-то этого слона… Видимо, после шестой партии Ян не смог остановиться. Непомнящий очень талантливый, но при этом очень впечатлительный. В шестой партии он вёл, создавал проблемы и имел реальные шансы на победу. Тогда Ян загнал Магнуса в цейтнот и не смог воспользоваться ошибкой. Вместо большого перевеса, к которому он шёл, очень творчески шёл, он проиграл партию после восьми часов. Видимо, у Яна не настолько устойчивая система, чтобы переживать такие катаклизмы. У Непомнящего порой происходили необъяснимые сбои, когда он просто переставал считать варианты и допускал простые ошибки не его уровня.

Казалось бы, шесть партий — это был нормальный матч, к которому он готовился и порой владел инициативой, а после катастрофы в шестой он оказался не совсем здоров. Нервная система оказалась перегружена, человек заболел и не может бороться в полную силу.

Ян всё равно остаётся одним из лучших шахматистов. Непомнящий и Карякин завоевали право на участие в турнире претендентов. Борьба за возвращение шахматной короны в Россию не закончена. Сейчас только чудо может помочь Яну победить, будет проблематично ликвидировать отставание», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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