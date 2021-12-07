Харлан высказалась о совместных снимках российских и украинских спортсменов

Шестикратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр – 2016 в личном первенстве украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о совместных фото с российскими спортсменами.
Напомним, после Олимпиады в Токио в августе 2021 года разгорелся скандал из-за снимка украинской легкоатлетки Ярославы Могучих с россиянкой Марией Ласицкине.
«Сложный вопрос. Перед тем как ехать спортсменам на Олимпиаду, с ними нужно провести инструктаж. В той ситуации, которая сейчас в нашей стране, такое должно быть. Идеологическую работу должны проводить либо тренер, либо начальники какие-то. Да и сам спортсмен должен понимать.
У меня и у Верняева был подобный опыт в Рио-2016. Мне «прилетело» за то, что я просто-напросто стояла с россиянками на пьедестале под их гимн. Что мне нужно было сделать? Уйти? У меня нет фотографий с ними. Но я, наверное, воздержалась бы от подобных фото.
Как бы кто ни говорил, что спорт вне политики, к сожалению, они пересекаются. Но я уважительно отношусь ко всем соперницам, в том числе – к девочкам из России. И они уважают меня», – сказала Харлан интервью YouTube-каналу Dorotye.
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