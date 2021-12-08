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Видеообзор 9-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

Видеообзор 9-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен
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Девятая партия матча за мировую шахматную корону, в которой белыми фигурами играл российский претендент Ян Непомнящий, завершилась победой норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. Это третье и второе подряд поражение Непомнящего в матче. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

Отметим, что этой победой Карлсен лишил Непомнящего статуса единственного игрока в мире, который обходит его в очных противостояниях в матчах с классическим контролем.

Следующая, 10-я партия состоится 8 декабря. Далее поединки запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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