Карлсен — Непомнящий, 10-я партия: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сегодня, 8 декабря, проведут десятую партию матча за мировую шахматную корону. Она начнётся в 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ФИДЕ.
Непомнящий сыграет чёрными фигурами, а Карлсен — белыми.
Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России. После девяти партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3:6.
Следующая, одиннадцатая партия состоится 10 декабря. Далее партии запланированы на 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
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