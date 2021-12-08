Карлсен — Непомнящий, 10-я партия: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сегодня, 8 декабря, проведут десятую партию матча за мировую шахматную корону. Она начнётся в 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ФИДЕ.

Непомнящий сыграет чёрными фигурами, а Карлсен — белыми.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России. После девяти партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3:6.

Следующая, одиннадцатая партия состоится 10 декабря. Далее партии запланированы на 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

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