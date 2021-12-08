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Российские гандболистки разгромили Сербию на чемпионате мира

Российские гандболистки разгромили Сербию на чемпионате мира
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Женская сборная России в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира — 2021 обыграла команду Сербии — 32:22. Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в основной раунд с четырьмя бонусными очками.

Самой результативной в составе сборной России стала Юлия Манагарова, забившая 7 мячей, 4 раза отличилась Антонина Скоробогатченко. Встреча стала дебютной в составе национальной команды для 18-летней линейной Ксении Закордонской. Гандболистка забила два мяча.

Ранее россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18 и одолели соперниц из Польши – 26:23.

В основном раунде сборная России сыграет в группе I, которая будет проводить матчи в Гранольерсе. 9 декабря россиянки встретятся с соперницами из Словении, 11 декабря – с командой Черногории и 13 декабря – с Францией.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
Предварительный этап. Группа В. 3-й тур

Россия – Сербия – 32:22 (15:9).

ЧМ-2021 (ж). Группа B. 3-й тур
07 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Россия
Окончен
32 : 22
Сербия
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