Каспарайтис: до лампочки дипбойкот ОИ американцами, никогда не любил этих руководителей

Хоккеист Дарюс Каспарайтис высказал мнение о дипломатическом бойкоте американцами Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Жалко, что политика опять вмешивается в спорт. Такое, конечно, было и раньше… Самое главное, что на играх будут спортсмены. Если руководители не хотят ехать, то пусть руководят из дома. Нашли политический повод, чтобы не посещать Олимпиаду.



Если честно, мне до лампочки, что делают руководители — устраивают бойкот или нет. Самое главное — спортсмены, а остальное не так важно. Никогда не любил этих руководителей. Если бы бойкотировали спортсмены, то это был бы шок для всего мира. А так будто возвращаемся в 80-е годы...» — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.