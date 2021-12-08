Мама экс-игрока НФЛ обвинила полицию в смерти сына. Ему не давали есть и пить в тюрьме

Сабрина Фостер, мама скончавшегося игрока в американский футбол Гленна Фостера-младшего, рассказала подробности о смерти сына, после того как его задержала полиция в Реформе (Алабама). Ранее сообщалось, что полиция задержала экс-игрока клуба НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» в субботу, 4 декабря; он скончался в понедельник, 6 декабря.
«Он умер в заключении, после того как местные правоохранительные органы отказали ему в медицинской помощи. Мы попросили их о медицинском уходе, но ему отказывали в течение двух дней. Я сказала им, что он не ел и не пил, что его органы могут отказать, но они не выглядели обеспокоенными», — приводит слова Сабрины Фостер The Daily Beast.
Фостер не был выбран на драфте НФЛ 2013 года. В сезоне-2013/2014 он провёл 12 игр за «Нью-Орлеан Сэйнтс», а в следующем сезоне — пять. В августе 2015 года команда отказалась от игрока по причине его травм. В последние годы он работал агентом по недвижимости.
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