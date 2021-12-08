«Он сумасшедший?» Ананд и Гири прокомментировали ошибку Непомнящего в партии с Карлсеном

15-й чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд и голландский гроссмейстер Аниш Гири прокомментировали ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. На пресс-конференции Ян сказал, что не заметил возможную контратаку соперника, пока она не была осуществлена.
«Это грустно, очень грустно. Я даже не знаю, что сказать», — приводит слова Ананда VG.
«Он сумасшедший? Это просто безумие, невероятно. Я никогда такого не видел. Непомнящий вообще не в форме», — сказал Гири, комментируя ошибку россиянина.
После девяти партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3:6. Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России.
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