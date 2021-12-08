Фото: изумлённое лицо Магнуса Карлсена после ошибки Яна Непомнящего

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выразил недоумение после ошибки россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае (ОАЭ). Партия закончилась победой Карлсена на 39-м ходу. Непомнящий играл белыми фигурами. После девяти партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3:6.

Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России. Следующая, 10-я партия состоится сегодня, 8 декабря. Далее поединки запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

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