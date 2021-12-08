Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о возможности включения шахмат в программу ОИ

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, могут ли шахматы войти в программу Олимпийских игр.
«С одной стороны, это было бы красиво и поднимало интерес к шахматам во всём мире. Но я не питаю иллюзий. Даже если мы этого добьёмся, это будет турнир элитных спортсменов в быстром формате – рапид и блиц. Шахматную Олимпиаду это никак не заменит.
Шахматы – единственный вид спорта, которому разрешено проводить свою Олимпиаду. Но мы постепенно включаем шахматы в программы региональных мультисоревнований. Если МОК решит включить шахматы в программу Олимпиад, мы отказываться не будем, но это не является для нас фетишем. К тому же это не окажет существенного влияния на бюджет ФИДЕ, мы научились зарабатывать иначе, и наш бюджет стабилен. Но ради того, чтобы в шахматах были олимпийские чемпионы, я готов продолжать работать в этом направлении», — сказал Дворкович в прямом эфире на канале ФИДЕ.
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