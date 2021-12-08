Магнус Карлсен тронул коня, но пошёл пешкой. Ян Непомнящий этого не видел

Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен совершил неоднозначный поступок в девятой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. В ходе поединка россиянин встал со своего места и отошёл от стола. Магнус в это время тронул коня, но не стал делать ход этой фигурой. Норвежец резко отдёрнул руку и продолжил размышления, а затем предпочёл вариант с пешкой.
Непомнящий не видел этот момент. Если бы он находился за столом в данной ситуации, то мог потребовать от Карлсена совершить ход конём, и тот обязан был бы подчиниться. Если бы норвежец отказался, то к соперникам вышел бы судья и заставил пойти той фигурой, за которую изначально взялся Магнус.
В итоге Непомнящий потерпел поражение. Счёт стал 6:3 в пользу норвежца.
Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».
- 8 декабря 2021
-
17:39
-
17:28
-
15:56
-
15:47
-
15:14
-
13:48
-
13:45
-
12:13
-
12:00
-
11:41
-
11:37
-
11:00
-
10:52
-
09:54
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
07:24
-
00:43
-
00:13
- 7 декабря 2021
-
22:24
-
21:51
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
20:02
-
19:56
-
19:51
-
19:24
-
19:23
-
19:05
-
18:47
-
17:50