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Магнус Карлсен тронул коня, но пошёл пешкой. Ян Непомнящий этого не видел

Магнус Карлсен тронул коня, но пошёл пешкой. Ян Непомнящий этого не видел
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Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен совершил неоднозначный поступок в девятой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. В ходе поединка россиянин встал со своего места и отошёл от стола. Магнус в это время тронул коня, но не стал делать ход этой фигурой. Норвежец резко отдёрнул руку и продолжил размышления, а затем предпочёл вариант с пешкой.

Непомнящий не видел этот момент. Если бы он находился за столом в данной ситуации, то мог потребовать от Карлсена совершить ход конём, и тот обязан был бы подчиниться. Если бы норвежец отказался, то к соперникам вышел бы судья и заставил пойти той фигурой, за которую изначально взялся Магнус.

В итоге Непомнящий потерпел поражение. Счёт стал 6:3 в пользу норвежца.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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