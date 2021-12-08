Английский гроссмейстер: похоже, Непомнящий сдался и отказался от борьбы за титул

Скоротечная ничья в 10-й партии матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим вызвала недоумение среди гроссмейстеров, наблюдающих за титульным матчем в Дубае.

«Когда ты проиграл три партии, надо что-то пробовать? Похоже, Непо сдался и отказался от борьбы за титул чемпиона мира. Сицилийская защита сейчас неиграбельна на уровне чемпионата мира?» — написал английский гроссмейстер Дэниел Гормалли на своей странице в «Твиттере».

Претендент, потерпев поражения в трёх партиях из четырёх последних, сыграл чёрными вничью: сразу после 40-го хода соперники пожали друг другу руки и зафиксировали результат. Счёт в матче — 6,5:3,5 в пользу норвежца. Следующая партия матча, которая пройдёт в пятницу, 10 декабря, может стать последней, если Магнус сможет её выиграть. Но Непомнящий будет играть белыми и постарается использовать свой последний шанс.

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