«Матч доигрывается, никакой интриги нет». Грищук — о 10-й партии Непомнящего и Карлсена

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.

«10-я партия выдалась скучной. Было непонятно, что хочет Магнус: пытаться выиграть или сделать ничью. У меня родилась версия: он не возражал против ничьей, но не хотел её быстро делать, чтобы не выйти из спортивного тонуса. Делал ходы, думал, чтобы к следующим партиям подойти в нормальной форме. Никакой интриги нет. Матч доигрывается. Нужно сверхчудо, чтобы спасти матч», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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