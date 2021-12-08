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Ян Непомнящий оценил свои шансы на победу в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном

Ян Непомнящий оценил свои шансы на победу в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.

«Когда ты играешь чёрными, выбор остаётся небольшой, даже если вы играете, так сказать, острые варианты. Белые в любом случае могут всё упростить. Конечно, впереди у меня ещё две партии за белых, поэтому у меня есть шансы побороться. Сегодня я ставил перед собой простую задачу: хотел сыграть обычную партию, не зевнуть в один ход. Хочу ли я выиграть матч? Абсурдный вопрос», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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