Гроссмейстер Хаммер: Непомнящий должен успокоиться, перенастроиться и затем выстрелить

Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер высказался о тактике российского претендента Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. После 10 партий счёт в матче — 6,5:3,5 в пользу норвежца.

«В субботу у Непомнящего есть ещё один шанс чёрными. Думаю, Ян сделал правильный выбор, проиграв две партии подряд. Он должен успокоиться, перенастроиться и затем выстрелить», — приводит слова Хаммера Aftenposten.

Претендент, потерпев поражения в трёх партиях из четырёх последних, в 10-й партии сыграл чёрными вничью: сразу после 40-го хода соперники пожали друг другу руки и зафиксировали результат. Следующая партия матча, которая пройдёт в пятницу, 10 декабря, может стать последней, если Магнус сможет её выиграть. Но Непомнящий будет играть белыми и постарается использовать свой последний шанс.

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