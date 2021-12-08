Гроссмейстер Хаммер: Непомнящий должен успокоиться, перенастроиться и затем выстрелить

Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер высказался о тактике российского претендента Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. После 10 партий счёт в матче — 6,5:3,5 в пользу норвежца.
«В субботу у Непомнящего есть ещё один шанс чёрными. Думаю, Ян сделал правильный выбор, проиграв две партии подряд. Он должен успокоиться, перенастроиться и затем выстрелить», — приводит слова Хаммера Aftenposten.
Претендент, потерпев поражения в трёх партиях из четырёх последних, в 10-й партии сыграл чёрными вничью: сразу после 40-го хода соперники пожали друг другу руки и зафиксировали результат. Следующая партия матча, которая пройдёт в пятницу, 10 декабря, может стать последней, если Магнус сможет её выиграть. Но Непомнящий будет играть белыми и постарается использовать свой последний шанс.
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