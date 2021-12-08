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Казахстан не сможет провести чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в конце декабря

Казахстан не сможет провести чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в конце декабря
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Проведение чемпионата мира – 2021 по рапиду и блицу находится под вопросом, сообщает Международная шахматная федерация (FIDE) в своём «твиттере». Турнир c призовым фондом 1 млн должен был пройти с 25 по 30 декабря в Нур-Султане (Казахстан).

Причиной отмены соревнований в Казахстане стали новые антиковидные ограничения, введённые правительством страны. Отмечается, что казахстанская шахматная федерация выразила готовность провести соревнования в следующем году.

FIDE заявила, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения чемпионата мира. Дополнительная информация появится к концу текущей недели.

Напомним, в 2019 году чемпионат мира по рапиду и блицу проводился в Москве, в 2020 году соревнования были отменены из-за коронавируса.

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