Казахстан не сможет провести чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в конце декабря

Проведение чемпионата мира – 2021 по рапиду и блицу находится под вопросом, сообщает Международная шахматная федерация (FIDE) в своём «твиттере». Турнир c призовым фондом 1 млн должен был пройти с 25 по 30 декабря в Нур-Султане (Казахстан).

Причиной отмены соревнований в Казахстане стали новые антиковидные ограничения, введённые правительством страны. Отмечается, что казахстанская шахматная федерация выразила готовность провести соревнования в следующем году.

FIDE заявила, что в срочном порядке изучает альтернативные варианты проведения чемпионата мира. Дополнительная информация появится к концу текущей недели.

Напомним, в 2019 году чемпионат мира по рапиду и блицу проводился в Москве, в 2020 году соревнования были отменены из-за коронавируса.