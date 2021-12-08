Непомнящий высказался об отказе Казахстана провести ЧМ по рапиду и блицу в конце декабря

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на вынужденный отказ Казахстана провести чемпионат мира – 2021 по рапиду и блицу в конце декабря из-за новых антиковидных ограничений.

«Думаю, что это нормально. Такова реальность, что многие крупные турниры отменяются и переносятся. Что касается меня, то я ещё не принимал решения о том, буду ли там играть», — сказал Непомнящий после 10-й партии матча за шахматную корону.

Ранее Непомнящий вничью сыграл с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5. Следующая партия состоится 10 декабря.

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