Яновский: сыграть чёрными агрессивно Непомнящему бы не удалось — важно действовать надёжно

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.

«Ян играл чёрными и по позиции, как и намечал изначально. Последние партии складывались для Непомнящего неудачно, поэтому пытаться что-то ломать вряд ли было бы оправданно. На таком высоком уровне белые почти всегда имеют возможность выбрать какое-то безопасное продолжение. Даже если бы Непомнящий выбрал другой дебют, вероятность, что он смог бы навязать созидательную борьбу, была минимальная. У Карлсена большой запас прочности и перевес в три очка, поэтому Непомнящему было важно действовать надёжно, а сыграть более агрессивно чёрными вряд ли бы удалось.

Думаю, в следующей партии при игре белыми Ян попытается выйти на борьбу. Непомнящий, безусловно, будет играть на победу. Степень риска зависит от того, как сложится дебют. Оба противника всегда пытаются предугадать действия друг друга. Многое зависит от того, кто удачнее делает это в дебютной стадии: либо белые смогут захватить инициативу, либо чёрные смогут решить проблемы и уравнять позиции. Не сомневаюсь, что Ян будет бороться», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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