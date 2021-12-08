«Зачем она мне нужна?» Мамун рассказала о первой встрече с Винер-Усмановой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о первой встрече с тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой.
«Мы приехали в тот период, когда весь Новогорск трещал от гимнасток 1995 года рождения. Тогда готовились к первым Юношеским олимпийским играм, куда мог поехать спортсмен только 1995 года. Естественно, Ирина Александровна за два года до этих соревнований собирала всех детей, со всей России, чтобы выбрать одну-единственную. И тут приезжаю я — ни в сборной, ничего, нигде. В Новогорск, который и так забит юными гимнастками.
Конечно, Винер-Усманова сказала: «Зачем она мне нужна? У меня и так все есть». Но я ей понравилась. Со временем весь этот 1995 год закончили, никого не осталось, а я, тёмная лошадка, осталась.
Тогда она узнала, что я наполовину бенгалка, и возник вопрос, почему бы мне не готовиться на Юношеские олимпийские игры и не выступить там, но от Бангладеш. Тогда я очень расстроилась, потому что родилась в Москве, выросла здесь и это мой дом. Хотела выступать от России. В итоге она сказала: «Хорошо, выступай на чемпионате России. Отберёшься в сборную — приезжай». Так и получилось», — сказала Мамун в эфире канала «Россия-1».
- 8 декабря 2021
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