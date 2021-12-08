Зарипова: Мамун отворачивалась от меня, чтобы я не видела её слёзы

Российская гимнастка и тренер Амина Зарипова рассказала, как готовила Маргариту Мамун к победе на Олимпийских играх – 2016 в личном многоборье.
«В олимпийский цикл я специально доводила Мамун для того, чтобы она взяла и сделала что-то эмоциональное. Прямо чтобы взяла и вытащила из себя это — какую-то агрессию, недовольство и выпустила её. Один раз мне это удалось.
Меня всегда поражала её выдержанность, её спокойствие. Она два раза за нашу совместную жизнь позволила себе грубо что-то сказать даже не в мой адрес, а в воздух какое-то раздражение. Она всегда всё держала в себе. И если она плакала на тренировках, то отворачивалась от меня, промакивала слёзы салфеткой для того, чтобы я этого не видела.
Вначале ей было тяжело, очень тяжело. Она у меня периодически спрашивала: «Почему?» Я ей всегда объясняла: «Рита, по-другому нельзя. Я, наверное, слишком мягкая, а нужна Ирина Александрова, чтобы поднять тебя с пола. Пытаюсь с тобой мягко, а не получается». Я тоже поднимала голос, но своей харизмой и своим стержнем Ирина Александровна, конечно, делала гораздо больше, чем я могла себе позволить», — сказала Зарипова в эфире канала «Россия-1».
- 8 декабря 2021
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