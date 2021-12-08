Мамун: я знала, что такое опуститься на самое дно. Выигрываешь ЧМ, а тебя не поздравляют

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как переживала неудачные моменты своей карьеры.

«Кто меня мотивировал перед Олимпиадой, когда сильно болела? Весь тот путь, который мной был пройден, мои родители, мой папа. Я хотела, чтобы он увидел и чтобы им не было больно. Я знала, что такое опуститься на самое дно. Знала, как больно, когда на чемпионате мира от тебя ждут одного, а ты подводишь себя и других. Яну поздравляют, а тебе приходится немножечко обходить со стороны. Или когда ты становишься трёхкратной чемпионкой мира, приходишь на федеральный канал, а тебя не поздравляют. Вместо этого слышишь: «А давайте поговорим о ваших неудачах».



Самое главное, что Ирина Александровна продолжала в меня верить. У неё была огромная скамейка запасных, и она могла сказать: «Раз она не может, буду готовить другую». Из года в год она в меня верила, даже когда случались потери и когда я её подводила. Амина Василовна сказала фразу, которую я навсегда запомню. Она выступала на Олимпийских играх в Атланте и заняла там четвёртое место. Она мне рассказывала, что потом просто жить не хотела, поскольку не понимала, что ей делать дальше. Когда я больная перед Олимпиадой лежала на ковре, она сказала: «Рита, я вспоминаю этой день как худший в своей жизни. Не хочу, чтобы у тебя было так же. Хочу, чтобы день финала Олимпиады ты вспоминала как лучший день в своей жизни». Наверное, пройденный опыт помог мне встать», — сказала Мамун в эфире канала «Россия-1».