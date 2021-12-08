Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, сообщает CBC. Официальные лица федерального правительства не будут присутствовать на Играх. При этом канадским спортсменам по-прежнему разрешено участвовать в соревнованиях.

Ранее США, Великобритания и Австралия уже объявили, что не будут направлять официальные делегации на Игры. На Западе считают это коллективной попыткой сообщить Китаю, что нарушения прав человека в стране не остались незамеченными.

Также отношения Запада с Китаем ухудшились за последние два года. Китай обвиняют в сокрытии ранних вспышек COVID-19 и в том, что он подталкивает должностных лиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хвалить его меры по борьбе с пандемией, а не тщательно анализировать его действия.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).