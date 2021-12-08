Мамун: я не должна была идти на церемонию награждения. Корю себя, что не была с папой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о моменте, который разделил её жизнь на до и после.

Когда спортсменка выступала на Играх в Рио-де-Жанейро, в Москве от тяжёлой болезни умирал её отец. Маргарита успела привезти ему золотую медаль, но пропустила момент ухода из жизни самого близкого человека из-за присутствия на одном из многочисленных награждений.

«Я видела, что папа улыбался, когда я принесла ему медаль. Он уже почти не мог говорить, просто улыбался. Видела, что он был рад. Он похудел до неузнаваемости, и это уже был не папа. Он был совершенно другим. Я потом узнала, что из-за сложного состояния у него уже был удар и он не мог сказать то, что хотел. Но он невероятный герой. Ему давали совсем мало времени, но он дождался меня. Я приехала 24 августа, брат приехал 25 августа, а 26 августа папы не стало. Получается, он ждал, чтобы увидеть своих детей. Не знаю, из каких сил, но он смог с нами попрощаться.



В этот момент я была не дома, за что себя очень сильно корю. Были дома мама и Саша, а я была на каком-то из награждений. Хотя, как мне кажется не должна была этого делать. Когда мама с Сашей перестали брать трубки, я уже поняла, что что-то не так. Мы с Ириной Александровной были на награждении, я была на сцене почти два часа. Понимала, что что-то не так, но не могла уйти. Когда это закончилось, я подхожу к Ирине Александровне, и она мне говорит: «Ты уже знаешь?» Это её единственная фраза. И всё, больше ничего не помню. Саша приехал забрать меня, и дальше всё как в тумане. Так продолжалось больше года. В августе свершилось самое больше счастье и самое большое горе.



Когда меня спрашивают, разделилась ли жизнь на до и после, отвечаю, что да. Но не из-за того, что я стала олимпийской чемпионкой. Я перестала быть прежней, и появилась большая дыра в моём сердце. Это одна из причин, почему я дальше не продолжила выступать. Я говорила Амине Василовне, что прежней Риты, наверное, больше нет», — сказала Мамун в эфире канала «Россия-1».