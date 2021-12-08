Мамун откровенно рассказала о борьбе с Кудрявцевой на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о борьбе с соотечественницей Яной Кудрявцевой на Играх в Рио-де-Жанейро.

Мамун ехала в Бразилию вторым номером, но фаворитка Кудрявцева уронила булаву.



«Естественно, Кудрявцева была фавориткой на Олимпиаде. Она на тот момент являлась трёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Да, я была 7-кратной чемпионкой мира, но многоборье выигрывала 13-кратная чемпионка Яна. Она была первым номером, и мы ехали на Олимпийские игры с таким раскладом.



Яна на Олимпиаде уронила одну булаву. Радовалась ли я в тот момент? Конечно. Пыталась её поддержать, потому что у меня было множество неудач и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Я понимала Яну. Конечно, это было сложно. Пыталась её поддержать, но мне кажется, что никто не смог бы подобрать какие-то подходящие слова, потому что уже не исправишь.



После Олимпиады всё было не как раньше. Мы обе закончили спортивную карьеру, больше не жили в одном номере, больше не ездили на соревнования, больше не выступали вместе и не разделяли свою жизнь. Конечно, мы отдалились и общаемся намного-намного реже. Мне кажется, мы так и не поговорили об итогах Олимпиады. Это была трагедия, трагедия для её семьи и для тех многих людей, кто за неё болел. Мы как-то отдалились, и я очень это переживала, не понимала, почему так происходит. Но потом поняла, что, возможно, дело в результате Олимпийских игр», — сказала Мамун в эфире канала «Россия 1».