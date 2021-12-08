Российские кёрлингисты вышли в плей-офф олимпийского отбора среди смешанных пар

Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев вышли в плей-офф олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. Отборочные соревнования за право выступить на Играх-2022 в Пекине проходят в Леувардене (Нидерланды).

В заключительном матче группового этапа Сидорова и Тимофеев нанесли поражение команде Турции со счётом 8:5.

Одержав четыре победы в шести матчах, сборная России заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. За выход в полуфинал олимпийской квалификации россияне поспорят с командой Финляндии, ставшей третьей в группе В. Матч состоится в четверг, 9 декабря.

По итогам квалификационного турнира путёвки на на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине получат две лучшие команды.