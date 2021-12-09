Рылов и Ромашина признаны спортсменами 2021 по версии Минспорта России

Пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» по итогам 2021 года.

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио в борьбе за премию обошёл бывших номинантов Яна Непомнящего и Максима Храмцова. Самая титулованная синхронистка в истории выиграла у Мадины Таймазовой и Софии Поздняковой.



Тренером года признан наставник сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Глотов. На Играх в Токио его подопечные София Позднякова и Софья Великая завоевали соответственно золотую и серебряную награды в личном первенстве, а сборная России выиграла золото в командном турнире.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова стала лауреатом в номинации «Эпоха в спорте», глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников – в номинации «Спортивная солидарность».